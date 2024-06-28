Водитель госпитализирован в результате ДТП в Дно
Столкновение автомобилей ВАЗ-2114 и припаркованного ГАЗ-3302 произошло на пересечении улиц Бисениек и Космонавтов в Дно сегодня, 28 июня. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадал водитель ВАЗа 1995 года рождения. Он был госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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