До +29 градусов прогнозируют в Псковской области сегодня

10:07, 30 июня 2024, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области сегодня, 30 июня. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Будет дуть умеренный ветер южных направлений. Температура днём – от +24 до +29 градусов, ночью – от +12 до +17 градусов.

В Пскове температура днём – от +26 до +28 градусов, ночью – от +14 до +16 градусов. В Великих Луках температура днём составит от +27 до +29 градусов, ночью – от +14 до +16 градусов.