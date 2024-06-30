До +29 градусов прогнозируют в Псковской области сегодня
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области сегодня, 30 июня. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
Будет дуть умеренный ветер южных направлений. Температура днём – от +24 до +29 градусов, ночью – от +12 до +17 градусов.
В Пскове температура днём – от +26 до +28 градусов, ночью – от +14 до +16 градусов. В Великих Луках температура днём составит от +27 до +29 градусов, ночью – от +14 до +16 градусов.
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