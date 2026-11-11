Режим беспилотной опасности отменили в Псковской области
Режим беспилотной опасности отменили сегодня, 11 ноября, в Псковской области. Сообщение об этом отправили на мобильные телефоны псковичей от единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
«Отбой беспилотной опасности в Псковской области. При обнаружении обломков не приближайтесь к ним и сообщите по телефону 112», – говорится в сообщении.
Отметим, что любую информацию о наблюдении либо падении БПЛА нужно сразу сообщать по телефонам 112 и (8 8112) 72-52-00.
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