Мокрый снег ожидается в Псковской области
Облачная погода ожидается в Псковской области сегодня, 11 ноября. Днём в большинстве районов прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром на дорогах местами гололедица, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Будет дуть ветер южных направлений умеренный. Температура в области днём составит 0..+4 градуса. В Пскове воздух прогреется до +1...+3 градусов.
Атмосферное давление высокое.
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