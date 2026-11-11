Мокрый снег ожидается в Псковской области

07:32, 11 ноября 2026, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области сегодня, 11 ноября. Днём в большинстве районов прогнозируют небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром на дорогах местами гололедица, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Будет дуть ветер южных направлений умеренный. Температура в области днём составит 0..+4 градуса. В Пскове воздух прогреется до +1...+3 градусов.

Атмосферное давление высокое.