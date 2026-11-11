Врачи раскрыли, может ли пневмония протекать бессимптомно

08:27, 11 ноября 2026, ПАИ

Пневмония может протекать бессимптомно у пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Об этом РИА Новости рассказала заведующий пульмонологическим отделением Приморской краевой больницы № 1 врач-пульмонолог Алина Абдуллина.

Так, в зоне риска люди возрастной категории 65 плюс и те, у кого ослаблен иммунитет, потому что у них «практически нет ответа иммунной системы».

Врач пояснила, что иммунный ответ включает в себя высокую температуру, озноб, воспаление. Всё это защитная реакция организма на вторжение патогена. У пожилых и тяжелобольных людей эта реакция «выключена» или сильно приглушена.

Напомним, что Всемирный день борьбы с пневмонией ежегодно отмечается 12 ноября.