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Общество

«Сохраняйте спокойствие!»: в Псковской области проходит проверка системы оповещения населения

Плановую проверку готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения проведут в Псковской области сегодня, 11 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Фото: ПАИ

С 08:00 до 08:10 на всей территории Псковской области будут включены электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем!». После передачи сигнала жители региона услышат речевое сообщение «Техническая проверка».

В 12:00 и 12:10 также пройдёт проверка работоспособности средств оповещения населения в местах массового пребывания людей в Пскове и Великих Луках.

Проверка проводится с целью оценки готовности системы оповещения к своевременному доведению до населения информации о чрезвычайных ситуациях и сигналов оповещения, подчеркнули в ведомстве. Жителей региона просят сохранять спокойствие.

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