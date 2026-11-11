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Общество

Как помочь ребёнку справиться с лишним весом, расскажут на «Радио Дача»

Как понять, что у ребёнка появился лишний вес, и почему справляться с этой проблемой нужно всей семьёй? Об этом расскажут в новом выпуске проекта «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает» на «Радио Дача» (101.5 FM) в Пскове.

В программе поговорят о том, каким должно быть ежедневное меню ребёнка, какие продукты стоит ограничить и чем заменить вредные перекусы. Также обсудят режим питания, физическую активность и роль семейных привычек в формировании здорового образа жизни. Родителям объяснят, почему не стоит сажать ребёнка на строгую диету, использовать сладости в качестве награды и обсуждать его вес при нём, а главное – заботиться о здоровье и менять привычки вместе.

Эфиры можно послушать в среду в 07:35, 11:35 и 16:35, повторы – в воскресенье.

Хронометраж каждого выпуска – три минуты. Это сделано специально, чтобы занятые родители могли получить информацию без отрыва от дел: по пути на работу, на прогулке или во время приготовления ужина. Врачи Псковской детской городской поликлиники отвечают на вопросы родителей в эфире каждую среду.

Проект получает информационную поддержку на площадках ПАИ: читайте ответы на вопросы на сайте и в социальных сетях. Анонсы и время выхода каждого выпуска публикуются заранее. Под постами в комментариях открыт приём вопросов от родителей.

Текстовые версии выпусков с цитатами врачей выходят на сайте ПАИ после каждого эфира.

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