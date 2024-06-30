До +34 градусов и гроза ожидаются в Псковской области 1 июля

14:02, 30 июня 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 1 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью ожидается без существенных осадков, днём пройдут кратковременные дожди, местами – грозы и ливни.

Будет дуть ветер юго-восточных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +12 до +17 градусов, днём – от +29 до +34 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.