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Общество

До +34 градусов и гроза ожидаются в Псковской области 1 июля

Переменная облачность ожидается в Псковской области 1 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

До +34 градусов и гроза ожидаются в Псковской области 1 июля. Фото: ПАИ

Ночью ожидается без существенных осадков, днём пройдут кратковременные дожди, местами – грозы и ливни.

Будет дуть ветер юго-восточных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +12 до +17 градусов, днём – от +29 до +34 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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