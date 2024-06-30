До +34 градусов и гроза ожидаются в Псковской области 1 июля
Переменная облачность ожидается в Псковской области 1 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью ожидается без существенных осадков, днём пройдут кратковременные дожди, местами – грозы и ливни.
Будет дуть ветер юго-восточных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +12 до +17 градусов, днём – от +29 до +34 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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