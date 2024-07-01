Пропавшего в Великих Луках ребёнка нашли живым

11:30, 01 июля 2024, ПАИ

10-летнего ребёнка, который пропал в Великих Луках, нашли живым. Об этом ПАИ сообщили в поисковом отряде «След».

«Найден, жив. Благодарим всех за распространение информации!» – говорится в сообщении.

Напомним, 30 июня ребёнок ушёл из дома и не вернулся.