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Четыре концерта органной музыки пройдут в Пскове в июле

Четыре концерта органной музыки пройдут в июне в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили ПАИ организаторы.

Четыре концерта органной музыки пройдут в Пскове в июле. Фото предоставили организаторы

Ансамблевый концерт «Концерт-фантазия для гитары и органа» состоится 6 июля в 16:00. В нём примут участие московские музыканты Елизавета Бородаева (орган) и Дмитрий Бородаев (гитара).

Второй органный концерт «Учителя и ученики: от Баха до Франка» состоится 13 июля в 16:00. Для зрителей выступит органист из Москвы Фёдор Морозов.

Третий концерт органной музыки из цикла «Эпоха органа» пройдёт 20 июля в 16:00. Будет выступать петербуржская органистка Мария Гапон.

27 июля в 16:00 со своей программой «Гении барокко» выступит Татьяна Мерцалова из Санкт-Петербурга.

По вопросам концертов можно обращаться по телефонам: (8 8112) 62-13-50; 8-911-968-63-32 и 8-911-209-59-53.

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