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Общество

Руководителем управления по градостроительной деятельности администрации Пскова станет Александр Пронин

Исполняющим обязанности начальника управления по градостроительной деятельности администрации Пскова с 4 июля будет назначен Александр Пронин, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

Александр Пронин родился в 1995 году. Он окончил Псковский государственный университет по специальности «экспертиза и управление недвижимостью».

Работал специалистом отдела капитального ремонта в Фонде капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области, а с 2021 года – в комитете по региональному контролю и надзору Псковской области на должности заместителя начальника управления государственного строительного надзора.

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