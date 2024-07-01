Руководителем управления по градостроительной деятельности администрации Пскова станет Александр Пронин
Исполняющим обязанности начальника управления по градостроительной деятельности администрации Пскова с 4 июля будет назначен Александр Пронин, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Александр Пронин родился в 1995 году. Он окончил Псковский государственный университет по специальности «экспертиза и управление недвижимостью».
Работал специалистом отдела капитального ремонта в Фонде капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области, а с 2021 года – в комитете по региональному контролю и надзору Псковской области на должности заместителя начальника управления государственного строительного надзора.
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01 июля 2024
Руководителем управления по градостроительной деятельности администрации Пскова станет Александр Пронин