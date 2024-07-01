Михаил Ведерников – о ситуации с вывозом мусора: Полигоны открыты, машины принимают

23:24, 01 июля 2024, ПАИ

За прошедшие выходные 800 тонн отходов было вывезено, полигоны открыты, машины принимают, рассказал о ситуации с вывозом мусора в Псковской области губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Обновляю оперативную информацию о ситуации с мусором в Пскове и Псковском районе.

«Работа идёт активно. Тем не менее остались и проблемные точки – это Торошинская волость (там должны навести порядок завтра), а также Завеличье, Запсковье и Родина. Потом будем заниматься крупногабаритным мусором – сейчас в приоритете коммунальные отходы. Машины работают и днём и ночью, чтобы как можно быстрее навести порядок. А благодаря содействию ППК «РЭО» активно помогает техника из Москвы и Смоленской области (спасибо большое коллегам за содействие!)», – отметил губернатор.

Глава региона также напомнил, что для ускорения процесса жители Псковской области могут дать информацию о невывезенном мусоре по номеру 122. Это касается не только Пскова и Псковского района: например, приходил сигнал из Ротово Печорского района – там мусор уберут завтра после обеда, пообещал губернатор.

«Для наших новых мусоровозов необходимые документы будут к середине недели, после чего они выйдут на маршруты», – подчеркнул Михаил Ведерников.