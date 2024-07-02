До +25 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 3 июля
Переменная облачность с кратковременными дождями ожидается в Псковской области 3 июля, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 6–11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет держаться в пределах от +10 до +15 градусов, днём – от +20 до +25 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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