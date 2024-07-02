Сирены завоют в Псковской области 3 июля
Проверка готовности региональной системы оповещения населения пройдёт в Псковской области 3 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.
В 8:00 и 8:10 по всему региону включат сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем».
Проверка готовности системы оповещения населения проводится регулярно. Она позволяет оценить состояние системы оповещения к своевременному доведению до населения информации и сигналов оповещения в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций.
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