Дополнительные бригады энергетиков ликвидируют последствия непогоды в Псковской области

15:23, 02 июля 2024, ПАИ

Компания «Россети Северо-Запад» увеличила группировку сил и средств для ликвидации последствий урагана в Псковской и Новгородской областях. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Сейчас на смене 131 бригада, задействована 131 единица техники. Новгородский и Псковский филиалы работают в особом режиме. Дополнительно привлечены 15 бригад из соседних регионов.

«Работаем круглосуточно до полной ликвидации последствий стихии. Пробираемся к линиям электропередачи через завалы и готовимся к ухудшению погоды: синоптики прогнозируют сегодня грозы и ливни. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме», – сообщили в компании.

«Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии можно по круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-02-20.