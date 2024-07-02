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Общество

«Парад детских колясок» пройдёт в Пскове

Семейный конкурс «Парад детских колясок» пройдёт в Пскове 27 июля в 12:00 в парке Строителей. Мероприятие состоится в честь празднования Дня города, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото из официального Telegram-канала Псковской области

Семьи с детьми до четырёх лет смогут принять участие в конкурсе в номинациях «Самая обаятельная и привлекательная», «Техно-коляска», «Спортивный рекорд», «Живой мир», «Коляска-сказка», «Коляска оригинального жанра».

Приветствуется наличие у участников костюмов, соответствующих тематике оформления коляски.

Победители получат дипломы и памятные подарки.

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