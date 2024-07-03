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Какую поддержку предоставляет ПсковГУ первокурсникам, рассказала ректор вуза

Какие финансовые возможности предоставляет абитуриентам ПсковГУ, рассказала ректор вуза Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«В ПсковГУ существуют все меры поддержки, о которых говорил президент. Это от академической стипендии, социальной стипендии и повышенной стипендии. Студент может претендовать на стипендию от полутора тысячи рублей, до 15 тысяч рублей. Но в этом году также, если ребенок набрал 240 баллов, то он получит 50 тысяч рублей единовременной стипендии и наставника, чтобы сразу выстроить траекторию обучения. Студент будет дальше участвовать в программах мобильности с ведущими российскими и зарубежными университетами», – пояснила гостья программы.

Кроме того, при поступлении на специальность, в которой абитуриент подает результаты сдачи ЕГЭ и дополнительно сдает вступительный экзамен, достаточно набрать 160 баллов ЕГЭ для получения единовременной стипендии. Также если абитуриент является призером или победителей всероссийской олимпиады школьников, он может рассчитывать на единовременную стипендию в 100 тысяч рублей.

«Они сразу же становятся научными сотрудниками лаборатории, за ними закреп профессор или курирующий доцент, который ведет научную работу. И мы сразу же по сути дела готовим траекторию своего будущего преподавателя или человека, который будет сверхспециалистом, потому что будем отправлять его в другие вузы, лаборатории и предприятия», – сказала Наталья Ильина.

Кроме того, эти абитуриенты смогут претендовать на заселение в более комфортабельные комнаты в общежитиях, которые на данный момент ремонтируются.

«Мы также сейчас с коллегами разрабатываем так называемый целевой набор, когда студенты могут стать целевыми будущими магистрантами или аспирантами. Это возможные будущие преподаватели, мы им платим свою собственную стипендию», – добавила ректор ПсковГУ.

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