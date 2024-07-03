Сергей Семёнов поздравил сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником

10:25, 03 июля 2024, ПАИ

С профессиональным праздником поздравил сотрудников и ветеранов Государственной инспекции безопасности дорожного движения начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Семёнов. Поздравление опубликовано в Telegram-канале Управления Госавтоинспекции по региону.

«На протяжении своей истории Госавтоинспекция твёрдо стоит на страже законности и порядка на дорогах. Мудрость и опыт руководителей, профессионализм и компетентность сотрудников обеспечивают службе достойное место в системе российской полиции», – отметил он.

Сергей Семёнов поблагодарил всех сотрудников, которые, несмотря ни на что, выполняют свой служебный долг. Особую признательность он выразил ветеранам службы. «Для вас чувство долга, чести – не просто слова, а дело всей жизни, ведь именно вы заложили традиции ответственного отношения к делу», – подчеркнул он.

Сергей Семёнов пожелал всем сотрудникам, ветеранам Госавтоинспекции и их родным крепкого здоровья, благополучия, счастья и вдохновения в работе для достижений новых профессиональных высот.

Напомним, Государственная автомобильная инспекция МВД СССР (ГАИ) была образована 3 июля 1936 года.