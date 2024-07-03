Делегация из Идрицы участвует в Международном слёте мемориальных отрядов в Белоруссии
Делегация Идрицкой средней школы принимает участие в Международном слёте мемориальных отрядов в Белоруссии, пишет газета «Призыв».
Ученики школы Иван Жуков, Дмитрий Чистяков, Кристина Бойко, Семён Самусев, Елизавета Анциферова под руководством заместителя директора по воспитательной работе Елены Сикорской участвуют в Международном слёте мемориальных отрядов постов № 1 городов-героев и городов воинской славы в Минске.
В слёте принимают участие делегации из 22 городов Белоруссии и России. Участники посетят экскурсии, диалоговые площадки и торжественные мероприятия.
Слёт продлится до 4 июля.
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