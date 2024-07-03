Делегация из Идрицы участвует в Международном слёте мемориальных отрядов в Белоруссии

11:14, 03 июля 2024, ПАИ

Делегация Идрицкой средней школы принимает участие в Международном слёте мемориальных отрядов в Белоруссии, пишет газета «Призыв».



Фото: Еленак Сикорская



Фото: Еленак Сикорская



Фото: Еленак Сикорская



Фото: Еленак Сикорская







Ученики школы Иван Жуков, Дмитрий Чистяков, Кристина Бойко, Семён Самусев, Елизавета Анциферова под руководством заместителя директора по воспитательной работе Елены Сикорской участвуют в Международном слёте мемориальных отрядов постов № 1 городов-героев и городов воинской славы в Минске.

В слёте принимают участие делегации из 22 городов Белоруссии и России. Участники посетят экскурсии, диалоговые площадки и торжественные мероприятия.

Слёт продлится до 4 июля.