Очередная сессия областного Собрания назначена на 11 июля

11:50, 03 июля 2024, ПАИ

Очередная сессия Псковского областного Собрания назначена на 11 июля. Решение принял Совет законодательного органа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.

В повестке 24 вопроса. Депутатам предстоит принять решение по двум отчётным законопроектам – об исполнении областного бюджета и бюджета территориального фонда медицинского страхования, по созданию двух государственных казённых учреждений – «Центр социальных выплат» и «Центр обеспечения деятельности мировых судей».

Собрание рассмотрит инициативы губернатора по изменению закона «Об организации проведения капитального ремонта», «О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу», «Об административных правонарушениях».

Парламентский час будет посвящён работе Особой экономической зоны «Моглино», вопрос для обсуждения предложен депутатами фракции КПРФ.