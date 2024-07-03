Очередная сессия областного Собрания назначена на 11 июля
Очередная сессия Псковского областного Собрания назначена на 11 июля. Решение принял Совет законодательного органа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Собрания.
В повестке 24 вопроса. Депутатам предстоит принять решение по двум отчётным законопроектам – об исполнении областного бюджета и бюджета территориального фонда медицинского страхования, по созданию двух государственных казённых учреждений – «Центр социальных выплат» и «Центр обеспечения деятельности мировых судей».
Собрание рассмотрит инициативы губернатора по изменению закона «Об организации проведения капитального ремонта», «О льготах по налогу на имущество организаций и транспортному налогу», «Об административных правонарушениях».
Парламентский час будет посвящён работе Особой экономической зоны «Моглино», вопрос для обсуждения предложен депутатами фракции КПРФ.
Сергей Грахов покидает пост председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области
Ряд соглашений о сотрудничестве подпишет сегодня псковская делегация на форуме регионов России и Белоруссии
Несколько соглашений заключила псковская делегация в первый день Форума регионов России и Белоруссии
Об опыте Псковской области в развитии двустороннего сотрудничества рассказал Михаил Ведерников на Форуме регионов России и Белоруссии