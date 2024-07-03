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Сотрудников Псковской ГРЭС наградили дипломами «Лучший по профессии»

Мастер цеха тепловой автоматики Игорь Карпенко и машинист береговых насосных станций Светлана Щенецкова Псковской ГРЭС «ПАО «ОГК-2» отмечены дипломами «Лучший по профессии» в рамках празднования Дня посёлка Дедовичи.

Игорь Карпенко. Фото предоставила пресс-служба Псковской ГРЭС

Игорь Карпенко представляет второе поколение династии энергетиков. На Псковской ГРЭС он с момента её основания, с 1993 года. Приехал из Узбекистана, с Сырдарьинской ГРЭС, вслед за родителями-энергетиками. Цех тепловой автоматики выбирал сердцем и не прогадал. Сейчас, спустя 30 лет, он признаётся, что ни разу не пожалел о своём выборе.

«Мне нравится энергетика, нравится моя специальность. И самое интересное в ней то, что можно осязать результаты своего труда, – отметил Игорь Карпенко. – Я участвовал в монтаже и наладке оборудования перед пуском первого энергоблока, внедрял автоматическую систему управления технологическими процессами обоих блоков, устанавливал датчики на электрических котлах и могу сказать, что созидание – один из самых отрадных моментов человеческой жизни. Осознавать, что это громадное оборудование работает благодаря частице твоего труда, – прекрасно!»

Сейчас Игорь Карпенко работает мастером группы измерений цеха тепловой автоматики. Его главная задача – поддерживать вверенное оборудование в работоспособном состоянии. А это значит вовремя проводить техническое обслуживание, осмотры и обходы, при необходимости выполнять диагностику неисправностей и ремонт.

«У Игоря за плечами большой опыт работы, – подчеркнул начальник цеха тепловой автоматики Псковской ГРЭС Владимир Греку. – Он отлично ориентируется и грамотно действует в любой ситуации, постоянно совершенствует теоретические и практические знания, выдвигает новые эффективные предложения, выступает в роли наставника для молодых сотрудников. Я рад, что в нашем коллективе есть такой специалист».

За успехи в трудовой деятельности работник неоднократно награждался почётными грамотами Псковской ГРЭС и ПАО «ОГК-2».

Светлана Щенецкова. Фото предоставила пресс-служба Псковской ГРЭС

Светлана Щенецкова на станции 13 лет. Начинала с химического цеха, лаборантом, затем перешла в котлотурбинный на должность машиниста береговой насосной станции. Признаётся, сначала было страшно и трудно, но рядом всегда были опытные коллеги, готовые прийти на помощь. Её наставница, Надежда Гладких, научила не бояться оборудования и уверенно действовать при любом сценарии развития событий. Руководство может быть спокойно – насосы береговой и блочной станций находятся в надёжных женских руках.

За 12-часовую смену Светлана Щенецкова успевает сделать шесть обходов оборудования и прилегающей территории, записать все технические параметры работы насосов, сверить с номинальными и, при возникающем отклонении, вернуть всё в правильное русло.

«Мне нравится сменный режим работы, это даёт большую свободу, – отметила Светлана Щенецкова. – Шумный цех и огромное оборудование я компенсирую занятиями для души – люблю вышивать крестиком, могу что-то сшить для себя».

«Светлана – удивительный человек. Мягкость и доброжелательность она умело сочетает с упорством, собранностью и высоким профессионализмом», – отметил начальник котлотурбинного цеха Псковской ГРЭС Игорь Филиппов. – Она отлично знает специфику своей работы, грамотна, исполнительна, инициативна. В сложных ситуациях умеет быстро принимать правильные и обоснованные решения. Горжусь своими сотрудниками!»

«От всей души поздравляю коллег с заслуженными наградами, желаю не останавливаться на достигнутом, идти к своей цели, покоряя новые и новые вершины. Ну и конечно, крепкого здоровья, тепла и поддержки близких», – резюмировал технический директор – главный инженер Псковской ГРЭС Евгений Голубев.

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