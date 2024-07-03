Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На Псковскую область обрушатся грозы, сильные ливни, град, возможен смерч

Грозы, сильные ливни, град и шквальный ветер ожидаются в Псковской области 4 и 5 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Фото: ПАИ

«Вечером 4 июля с сохранением в течение ночи 5 июля по южным и восточным районам Псковской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: грозы, ливни, местами сильные ливни, град, при грозе местами шквалистое усиление ветра, порывы 22–27 метров в секунду. Есть вероятность образования смерчей», – говорится в сообщении.

При сильном ветре необходимо убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна в доме.

Автомобиль нужно поставить в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укреплённых конструкций.

Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Также необходимо избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 июля 2024

На Псковскую область обрушатся грозы, сильные ливни, град, возможен смерч
03 июля 2024

Пляж благоустраивают в районе Овсище в Пскове
03 июля 2024

Участники СВО пополнили совет первичек «Единой России»
03 июля 2024

Сотрудников Псковской ГРЭС наградили дипломами «Лучший по профессии»
03 июля 2024

Концерт ансамблевой музыки пройдёт в Пскове 6 июля
03 июля 2024

Народный коллектив «Новоржевские скобари» примет участие в фольклорном фестивале в Мурманской области
03 июля 2024

Более 1500 студентов выпустит ПсковГУ в этом году
03 июля 2024

Александр Котов поздравил сотрудников Госавтоинспекции с профессиональным праздником

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...