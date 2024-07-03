На Псковскую область обрушатся грозы, сильные ливни, град, возможен смерч

13:20, 03 июля 2024, ПАИ

Грозы, сильные ливни, град и шквальный ветер ожидаются в Псковской области 4 и 5 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«Вечером 4 июля с сохранением в течение ночи 5 июля по южным и восточным районам Псковской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: грозы, ливни, местами сильные ливни, град, при грозе местами шквалистое усиление ветра, порывы 22–27 метров в секунду. Есть вероятность образования смерчей», – говорится в сообщении.

При сильном ветре необходимо убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, закрыть окна в доме.

Автомобиль нужно поставить в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укреплённых конструкций.

Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Также необходимо избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).