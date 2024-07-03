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Общество

Почти 30 жителей Пскова стали жертвами телефонных мошенников за предыдущую неделю

За предыдущую неделю 29 жителей города Пскова вновь стали жертвами телефонных мошенников. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

В период с 24 по 30 июня ещё 29 жителей города Пскова стали жертвами преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в частности телефонных и интернет-мошенничеств. Злоумышленники за неделю похитили 5 миллионов 857 тысяч рублей, в том числе в одном случае – 1 миллион 470 тысяч рублей.

Установлено также 13 фактов получения злоумышленниками доступа к персональным данным жителей города через вход на портал «Госуслуги».

Наиболее популярные сценарии обмана остались теми же, что и раньше. Большинство случаев телефонных мошенничеств – это звонки якобы из служб безопасности банков или от имени сотрудников правоохранительных органов.

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