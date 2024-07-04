Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Житель Брянска получил 18,5 года тюрьмы за изнасилование псковички и кражу

Житель Брянска получил 18,5 года тюрьмы за изнасилование псковички и кражу, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Житель Брянска получил 18,5 лет тюрьмы за изнасилование псковички и кражу. Фото: ПАИ

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Брянской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с применением насилия), пунктам «б, з» части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия), части 1 статьи 158 УК РФ (кража) и пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение).

Следствием и судом установлено, что 12 мая 2022 года мужчина находился в гостях у псковички, изнасиловал ее, причинив тяжкий вред здоровью. После этого он украл у женщины деньги и ценные вещи на сумму более 20 тысяч рублей, а затем покинул квартиру.

Также 4 апреля 2022 года мужчина находился на территории крестьянского фермерского хозяйства в Брянской области, в котором ранее работал, проник в административное помещение и украл оттуда оргтехнику на сумму более 35 тысяч рублей.

Также установлено, что житель Брянска был ранее неоднократно судим, в том числе и за совершение убийства.

Суд назначил ему наказание в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 июля 2024

Житель Брянска получил 18,5 года тюрьмы за изнасилование псковички и кражу
03 июля 2024

Труп мужчины обнаружили в Невеле
03 июля 2024

10-летняя девочка попала под трактор в Невеле
03 июля 2024

Серийный вор из Великих Лук на 2,5 года отправится в тюрьму
03 июля 2024

Очевидцев наезда на пешехода ищут в Великих Луках
03 июля 2024

Бешенство выявили у нескольких щенков в Псковской области
03 июля 2024

Медсестра из великолукской больницы отмывала деньги за счёт служебного положения
03 июля 2024

Жителя Белоруссии осудили в Псковской области за дачу взятки таможеннику

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...