Житель Брянска получил 18,5 года тюрьмы за изнасилование псковички и кражу

12:38, 04 июля 2024, ПАИ

Житель Брянска получил 18,5 года тюрьмы за изнасилование псковички и кражу, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя Брянской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с применением насилия), пунктам «б, з» части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия), части 1 статьи 158 УК РФ (кража) и пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение).

Следствием и судом установлено, что 12 мая 2022 года мужчина находился в гостях у псковички, изнасиловал ее, причинив тяжкий вред здоровью. После этого он украл у женщины деньги и ценные вещи на сумму более 20 тысяч рублей, а затем покинул квартиру.

Также 4 апреля 2022 года мужчина находился на территории крестьянского фермерского хозяйства в Брянской области, в котором ранее работал, проник в административное помещение и украл оттуда оргтехнику на сумму более 35 тысяч рублей.

Также установлено, что житель Брянска был ранее неоднократно судим, в том числе и за совершение убийства.

Суд назначил ему наказание в виде 18 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.