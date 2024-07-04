Михаил Ведерников предупредил жителей Псковской области о надвигающейся непогоде

14:32, 04 июля 2024, ПАИ

Губернатор Михаил Ведерников в своём телеграм-канале предупредил жителей Псковской области о надвигающейся непогоде.

Сегодня в течение дня на территории региона ожидаются грозы с ливнями и шквалистым усилением ветра. В зоне особого риска – южные и юго-восточные районы области, где со второй половины дня и ночью ожидается целый комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: грозы, сильные ливни, порывы ветра до 27 метров в секунду, сообщил глава региона.

В отдельных районах град, также возможно образование смерчей, предупреждает Псковский гидрометцентр.

«Прошу всех подготовится – закрепить шаткие конструкции и объекты, которые могут быть унесены ветром. По возможности оставайтесь дома во время непогоды», - рекомендовал Михаил Ведерников.