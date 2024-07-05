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Общество

Наталия Соколова: Поддержка семей с детьми является приоритетной в Псковской области

Поддержка семей с детьми является приоритетной в повестке работы органов власти Псковской области всех уровней, заявила ПАИ уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова.

Наталия Соколова: «Поддержка семей с детьми является приоритетной в Псковской области». Фото: ПАИ

Многодетные семьи Псковской области могут получить федеральные и региональные социальные выплаты, материнский капитал, в регионе реализуются программы по поддержке молодых и многодетных семей, а также различные демографические программы (формирование ответственного родительства, «Подарок новорождённому», социальный контракт или психолого-педагогическое сопровождение молодых семей), подчеркнула Наталия Соколова.

«Особое внимание следует обратить на реализацию программы по выделению земельных участков многодетным семьям, которая имеет значительный потенциал, но требует доработки в части исполнения обязательств по созданию необходимой дорожной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Также актуальным направлением развития являются программы репродуктивного здоровья подростков и молодежи, а также доступность квалифицированных медицинских услуг для семей с детьми, детей, беременных женщин», – сказала она.

По мнению детского омбудсмена, поручение президента России Владимира Путина оказать методическую поддержку субъектам страны по совершенствованию региональных программ повышения рождаемости, мер поддержки беременных женщин, многодетных семей позволит обобщить лучшие региональные практики и определить наиболее значимые векторы для развития регионов.

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Наталия Соколова: Поддержка семей с детьми является приоритетной в Псковской области
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