Завершаются фасадные работы на главной колокольне Пскова

21:21, 05 июля 2024, ПАИ

Завершаются фасадные работы на колокольне Троицкого собора в Псковском кремле: реставраторы разбирают леса, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Выполнен огромный объём работ. Разрушение камня кладки стен и фундаментов в некоторых местах достигало почти метровой глубины.Сейчас они полностью укреплены с помощью инъектирования и докомпановки местным строительным материалом из известняка. Проведены замена стропильной системы и кровли, замена и протезирование балок перекрытий между ярусами, отреставрированы часы и шпиль, выполнено золочение сусальным золотом. Все деревянные элементы конструкции, установленные на колокольне, обработаны био- и огнезащитными составами. Фасады оштукатурены современными реставрационными материалами на основе извести в соответствии с методикой работы с известняковым камнем кладки», – сообщили специалисты.

Строители также выполнили устройство ограждений на верхних ярусах. В интерьерах продолжаются отделочные работы. Удалены все перегородки, открыты исторические ступени. Проводятся инженерные коммуникации. Выполняются штукатурные работы и устройство новых полов во всех помещениях. В порядок будет приведена лестница, устроенная в древности в стене для доступа к колоколам.

В АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» также отметили, что проектом предусмотрен новый маршрут для туристов с выходом на необычную смотровую площадку на высоте птичьего полёта.

Отметим, современный облик колокольня приобрела в 1821 году. Этот образ взят за основу при разработке проекта реставрации.