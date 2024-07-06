В России будут проводить оценку компетенций школьных учителей

09:38, 06 июля 2024, ПАИ

В России впервые будут проводить оценку компетенций школьных учителей. Новую методологию оценки качества образования разработал Роспотребнадзор совестно с Министерством просвещения России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

«Мы сформировали для этого исследования для учителей такой пул вопросов, которые раскрывают полноту картины: профессионализм учителя, его подготовку в плане психологии, его подготовку в плане методологии», – отметил он и добавил, что новая модель оценки качества образования будет апробирована уже этой осенью.

«Мы будем смотреть не только на результаты детей – мы будем смотреть на результаты учителей, оценивать инфраструктуру и будем смотреть, как все эти результаты коррелируют между собой», – добавил Анзор Музаев.

При этом раньше такие оценки строились только по результатам учёбы школьников, не давая полной картины в регионе. Всего индекс будет включать в себя 69 показателей, а сама оценка будет проводиться в трех областях – компетенций учителей, уровня подготовки детей, а также качества образовательной инфраструктуры.

«Это как раз таки будет такой докладной записочкой для любого губернатора или главы муниципалитета, он поймёт, во что ему нужно вкладываться. В учителей – в целевые места обучения, в инфраструктуру, в компьютеры, в лаборатории – или в переобучение, переподготовку тех учителей, которые есть», – заключил Анзор Музаев.