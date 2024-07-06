Грозы и ливни прогнозируют в Псковской области 7 июля

10:27, 06 июля 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 7 июля. Ночью преимущественно без осадков, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Во второй половине дня синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, местами ливни, град, по юго-востоку области преимущественно без осадков.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 9-14 метров в секунду, при грозе местами сильный, порывистый.

Температура воздуха по региону ночью будет держаться в пределах от +9 до +14 градусов, днём – от +26 до +31 градусов.

Атмосферное давление будет низким.