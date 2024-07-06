Порядка 900 тонн мусора вывезли из дворов Пскова и Псковского района за сутки

11:35, 06 июля 2024, ПАИ

Порядка 900 тонн мусора вывезли из дворов Пскова и Псковского района за сутки, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Темпы вывоза отходов благодаря помощи ППК РЭО и коллег из других регионов остаются довольно высокими – убрано более 500 МКД и вывезено почти 900 тонн мусора», – рассказал он.

При этом собственные мусоровозы региона начали системную работу по вывозу крупногабаритных отходов. За день было вывезено 370 кубов.

«Также направил проверки по тем адресам, где по отчётам уже провели уборку. К сожалению, далеко не везде по факту был наведён порядок. Поручил взять такие адреса под особый контроль», – добавил глава региона.

Проводить подобные проверки будут ежедневно, пока система настраивается заново.

При этом самым проблемным районом города пока остаётся Запсковье, в частности улица Юности. «Усилим работу в этом направлении», – подытожил Михаил Ведерников.

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