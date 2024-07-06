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Анонсирован скорый выход рейтинга вузов в сфере ИИ – 2024 и запуск первой в России уникальной базы научных публикаций по искусственному интеллекту

Скорый выход рейтинга вузов в сфере ИИ – 2024 и запуск первой в России уникальной базы научных публикаций по ИИ анонсировал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на финансовом конгрессе Банка России, сообщили ПАИ в пресс-службе Сбера.

Фото: ПАИ

«Альянс в сфере ИИ готовит к официальному релизу рейтинг вузов в сфере ИИ – 2024. Помимо традиционного ранжирования вузов по качеству подготовки специалистов в области ИИ, рейтинг 2024 года будет дополнен новой аналитикой. В частности, в него войдут вузы – лидеры роста. Это те вузы, которые улучшили свои позиции благодаря совершенствованию своих образовательных программ и внедрению новых успешных кейсов по результатам рейтинга 2023 года. Также в рейтинге будет представлена аналитика по федеральным округам и отраслевые разрезы, учтены приоритеты работодателей в найме», – отметил Александр Ведяхин.

Также он рассказал, что в середине июля альянс представит первую в России уникальную базу научных публикаций о ИИ – абсолютно новый, не имеющих аналогов продукт, который предоставляет бесплатный и открытый доступ к научным статьям российских учёных широкой аудитории. База объединяет авторов, вузы и организации на одной площадке и помогает в развитии ИИ-сообщества в России.

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