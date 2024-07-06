Концерт Дмитрия Певцова проходит в Пскове

17:21, 06 июля 2024, ПАИ

Концерт актёра театра и кино Дмитрия Певцова и его оркестра проходит в рамках V Международного кинофестиваля «Западные ворота», передаёт корреспондент ПАИ.

Мероприятие идёт в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Актёр представляет программу «Музыкальные шедевры советского кино».

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» проходит в Пскове с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов. С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь. АНО ИД «Медиацентр 60» является информационным партнёром кинофестиваля.

Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.