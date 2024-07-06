Грозы с ливнями, град и штормовой ветер обрушатся на Псковскую область

19:40, 06 июля 2024, ПАИ

Грозы с ливнями, град и штормовой ветер ожидаются местами по Псковской области со второй половины 7 июня и ночью 8 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

«С периода 15:00–18:00 7 июля с сохранением в течение ночи 8 июля по Псковской области, начиная с западных районов, ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра, порывы до 18–23 метров в секунду, местами ливни, град», – предупреждают псковичей.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).