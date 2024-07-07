В Пскове пройдёт заключительный день кинофестиваля «Западные ворота»

10:05, 07 июля 2024, ПАИ

Сегодня в Пскове пройдёт заключительный день V Международного кинофестиваля «Западные ворота».

Организаторы представят программы «Суперкинохиты индии», «Киноклуб», «Панорама», «Псков на экране», «Свет», «До 16 и старше» и другие.



Фото: Организаторы мероприятия



Фото: Организаторы мероприятия



Фото: Организаторы мероприятия



Фото: Организаторы мероприятия



Фото: Организаторы мероприятия









На площадке медиацентра ПАИ в 13:00 состоится круглый стол «Феномен фестивального движения в современной России».

Кроме того, сегодня в 17:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится церемония закрытия фестиваля.

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» проходит в Пскове три дня: с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов.

С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь. АНО ИД «Медиацентр 60» является информационным партнёром мероприятия.

Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.