В Пскове пройдёт заключительный день кинофестиваля «Западные ворота»
Сегодня в Пскове пройдёт заключительный день V Международного кинофестиваля «Западные ворота».
Организаторы представят программы «Суперкинохиты индии», «Киноклуб», «Панорама», «Псков на экране», «Свет», «До 16 и старше» и другие.
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Фото: Организаторы мероприятия
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Фото: Организаторы мероприятия
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Фото: Организаторы мероприятия
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Фото: Организаторы мероприятия
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Фото: Организаторы мероприятия
На площадке медиацентра ПАИ в 13:00 состоится круглый стол «Феномен фестивального движения в современной России».
Кроме того, сегодня в 17:00 в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится церемония закрытия фестиваля.
Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» проходит в Пскове три дня: с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов.
С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь. АНО ИД «Медиацентр 60» является информационным партнёром мероприятия.
Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.
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