До +26 градусов и грозы ожидаются в Псковской области 8 июля
Переменная облачность ожидается в Псковской области 8 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
В регионе пройдут кратковременные дожди, местами грозы, а ночью – местами ливни.
Будет дут ветер западных, юго-западных направлений со скоростью 7–12 метров в секунду, при грозе – порывистый.
Температура воздуха по области ночью ожидается от +12 до +17 градусов, днём – от +21 до +26.
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