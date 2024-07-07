До +26 градусов и грозы ожидаются в Псковской области 8 июля

10:31, 07 июля 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 8 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

В регионе пройдут кратковременные дожди, местами грозы, а ночью – местами ливни.

Будет дут ветер западных, юго-западных направлений со скоростью 7–12 метров в секунду, при грозе – порывистый.

Температура воздуха по области ночью ожидается от +12 до +17 градусов, днём – от +21 до +26.