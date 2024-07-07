«КиноСтарт», «Панические атаки» и кофе с Певцовым. Дневник фестиваля «Западные ворота» #2

11:43, 07 июля 2024, ПАИ

Телеканал «Первый Псковский» продолжает серию неформальных дневников прямо с площадок V Международного кинофестиваля «Западные ворота». В новом выпуске – день второй.

Ведущий Никита Черкашин посетил все основные локации мероприятия, пообщался с гостями, узнал о подробностях конкурсной программы «КиноСтарт» и расспросил гостей Пскова, что они подготовили для зрителей.

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» проходит в Пскове три дня: с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов.

С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь. АНО ИД «Медиацентр 60» является информационным партнёром мероприятия.

Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.