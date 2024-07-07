Феномен фестивального движения в современной России обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ

13:20, 07 июля 2024, ПАИ

Круглый стол на тему «Феномен фестивального движения в современной России: тенденции развития, перспективы, проблемы и пути решения» проходит в медиацентре ПАИ.

Мероприятие проходит в рамках программы V Международного кинофестиваля «Западные ворота».

Модератором площадки выступит продюсер Константин Нафиков.

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» проходит в Пскове три дня: с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов.

С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь. АНО ИД «Медиацентр 60» является информационным партнёром мероприятия.

Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.