Об отношении зрителей к современному кинематографу рассказал псковичам режиссёр Виктор Тихомиров

12:49, 07 июля 2024, ПАИ

Встреча с российским режиссёром Виктором Тихомировым проходит в креативном пространстве «Лофт» Пскова в рамках V Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 7 июля, передает корреспондент ПАИ.



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров











В рамках встречи он рассказал об отношении зрителя к современному кинематографу.

«Массовый зритель хочет некоего такого развлекательного, яркого, пошлого. Это связано с тем, что пошлость хорошо влияет на механизм выживания. Вот зимой, например, человека эта пошлость окутывает, как одеялом – цветочками, ягодками, и он, глядишь, не хворает. А когда искусство философский смысл содержит, то человека это напрягает, и он может даже захворать. Некоторые интуитивно избегают, стараются не напрягаться. А вообще задача любого художника, писателя дать настоящий повод к настоящему интеллектуальному напряжению. А для настоящего зрителя этот повод – это настоящее наслаждение», – сказал он.

Виктор Тихомиров также поделился, как он выстраивает работу к различным актёрам.

«Без ложной скромности могу сказать, что режиссёр должен быть интеллектуальной личностью, он должен быть подготовлен так, чтобы объяснить актер задачу», – подчеркнул он.

При этом режиссер добавил, что с разными актерами работа выстраивается по-разному. Одним, например, достаточно просто прочитать книгу и сценарий, чтобы понять роль, а другим нужно объяснять конкретные задачи и реплики.

«Задачи нужно актёрам ставить просто, и главное надо самому ясно представлять, что ты хочешь от этого актера, от этой сцены, от самого фильма, а конце концов. И тогда получится не одноразовое кино. Нужно к этому стремиться», – подчеркнул он.

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» проходит в Пскове три дня: с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов.

С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь. АНО ИД «Медиацентр 60» является информационным партнёром мероприятия.

Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.