Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Об отношении зрителей к современному кинематографу рассказал псковичам режиссёр Виктор Тихомиров

Встреча с российским режиссёром Виктором Тихомировым проходит в креативном пространстве «Лофт» Пскова в рамках V Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 7 июля, передает корреспондент ПАИ.

  • Встреча с российским режиссёром Виктором Тихомировым
    Фото: Фёдор Егоров
  • Встреча с российским режиссёром Виктором Тихомировым
    Фото: Фёдор Егоров
  • Встреча с российским режиссёром Виктором Тихомировым
    Фото: Фёдор Егоров
  • Встреча с российским режиссёром Виктором Тихомировым
    Фото: Фёдор Егоров
  • Встреча с российским режиссёром Виктором Тихомировым
    Фото: Фёдор Егоров
  • Встреча с российским режиссёром Виктором Тихомировым
    Фото: Фёдор Егоров

В рамках встречи он рассказал об отношении зрителя к современному кинематографу.

«Массовый зритель хочет некоего такого развлекательного, яркого, пошлого. Это связано с тем, что пошлость хорошо влияет на механизм выживания. Вот зимой, например, человека эта пошлость окутывает, как одеялом – цветочками, ягодками, и он, глядишь, не хворает. А когда искусство философский смысл содержит, то человека это напрягает, и он может даже захворать. Некоторые интуитивно избегают, стараются не напрягаться. А вообще задача любого художника, писателя дать настоящий повод к настоящему интеллектуальному напряжению. А для настоящего зрителя этот повод – это настоящее наслаждение», – сказал он.

Виктор Тихомиров также поделился, как он выстраивает работу к различным актёрам.

«Без ложной скромности могу сказать, что режиссёр должен быть интеллектуальной личностью, он должен быть подготовлен так, чтобы объяснить актер задачу», – подчеркнул он.

При этом режиссер добавил, что с разными актерами работа выстраивается по-разному. Одним, например, достаточно просто прочитать книгу и сценарий, чтобы понять роль, а другим нужно объяснять конкретные задачи и реплики.

«Задачи нужно актёрам ставить просто, и главное надо самому ясно представлять, что ты хочешь от этого актера, от этой сцены, от самого фильма, а конце концов. И тогда получится не одноразовое кино. Нужно к этому стремиться», – подчеркнул он.

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» проходит в Пскове три дня: с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов.

С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь. АНО ИД «Медиацентр 60» является информационным партнёром мероприятия.

Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 июля 2024

Феномен фестивального движения в современной России обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ
07 июля 2024

Об отношении зрителей к современному кинематографу рассказал псковичам режиссёр Виктор Тихомиров
07 июля 2024

«КиноСтарт», «Панические атаки» и кофе с Певцовым. Дневник фестиваля «Западные ворота» #2
07 июля 2024

В Пскове пройдёт заключительный день кинофестиваля «Западные ворота»
07 июля 2024

Величие древнего Пскова
07 июля 2024

Фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь» состоится в Пскове 20 июля
06 июля 2024

В Псково-Печерском монастыре продолжается реставрация Благовещенской церкви
06 июля 2024

Концерт Дмитрия Певцова в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...