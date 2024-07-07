Шесть псковичей лишились аккаунтов в «Госуслугах» из-за мошенников

13:37, 07 июля 2024, ПАИ

Мошенники получили доступ к аккаунтам жителей Псковской области на «Госуслугах». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Шести жителям области из Пскова, Великих Лук и Пушкиногорского района позвонили незнакомцы. Они представлялись сотрудниками разных сотовых компаний и Социального фонда. Под предлогами продления договоров на обслуживание сим-карт и перерасчёта пенсии они получили доступ к личным кабинетам на «Госуслугах».

Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

Сейчас возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего, подчеркнули в УМВД.