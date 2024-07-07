Способы привлечения средств для проведения фестивалей назвал продюсер Константин Нафиков

13:56, 07 июля 2024, ПАИ

О том, как привлечь средства для проведения фестивалей, рассказал продюсер, директор кинофестивалей Константин Нафиков на круглом столе «Феномен фестивального движения в современной России: тенденции развития, перспективы, проблемы и пути решения», который проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 7 июля.

«Основная проблема всех фестивалей – это бюджет. В этом году более 400 миллионов рублей выделило Министерство культуры РФ на фестивали. Сегодня сформировать качественную проверенную программу из 20 фильмов стоит порядка двух миллионов рублей. Это включает аренду кинозалов, открытие, закрытие и другие мероприятия. Денег мало, но выход есть», – отметил он.

По словам эксперта, для этого необходимо перестраивать региональные фестивали. «Культурная и просветительская – это первая их миссия, индустриальная – вторая, третья – фестиваль как драйвер развития региона. Особенно это актуально для региональных фестивалей, таких как «Западные ворота». В эту миссию входят творческие лаборатории и мастерские, производство мерча, ярмарок. Важная миссия – формирование локальной команды кинофестиваля. Также это могут быть разные события, происходящие в течение года, и развитие туризма. Через третью миссию можно начинать диалог с местной властью и убеждать их повышать финансирование фестивалей», – объяснил продюсер.

Константин Нафиков добавил, что также существует Президентский фонд культурных инициатив, который поддерживает проведение фестивалей.

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» проходит в Пскове три дня: с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов.

С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь. АНО ИД «Медиацентр 60» является информационным партнёром мероприятия.

Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.