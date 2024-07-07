Актриса Татьяна Колганова поделилась своим опытом съёмки кино с гостями «Западных ворот»

14:45, 07 июля 2024, ПАИ

Встреча с российской актрисой и режиссёром Татьяной Колгановой проходит в креативном пространстве «Лофт» Пскова в рамках V Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 7 июля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров









Она поделилась впечатлениями от съёмок своего фильма «Мухадракон», где актёрами стали дети. «Никогда не думала, что буду снимать детское кино. Честно говоря, я боялась детей, никогда не работала с детьми. Ну как, они же не профессиональные актёры. Но они оказались чудесными ребятами, очень талантливыми, толковыми и, главное, слышащими. Все работали честно и хорошо», – отметила она.

Кроме того, рассказывая о своих ролях, Татьяна Колганова поделилась, что ей больше нравится играть отрицательных персонажей.

«Получаешь больше удовольствия от отрицательной роли. Чаще всего отрицательные роли более глубоко выписаны. Это гораздо интереснее. И есть правило: когда играешь плохого, ищи, в чём он хорош, а играя хорошего, ищи в нём что-то плохое», – пояснила актриса.

При этом она добавила, что в её списке ролей есть и хорошие героини. «Они интересны, потому что неоднозначны. Я стараюсь, чтобы и мне было интересно, потому что если в любой ситуации ты всегда хорошая, то, значит, ты глупая, блаженная, странно себя ведёшь», – объяснила Татьяна Колганова.

При этом актриса поделилась, что и она сама постоянно продолжает учиться. «Я понимаю, что продолжаю учиться, и мне это нравится. Я в этом вижу смысл жизни каждого человека. В моём понимании, когда заканчивается любопытство – жизнь заканчивается, жизнь духовная, жизнь настоящая, ради которой мы приходим на эту землю», – подчеркнула Татьяна Колганова.

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» проходит в Пскове три дня: с 5 по 7 июля. За это время организаторы представят около 100 полнометражных и короткометражных фильмов.

С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь. АНО ИД «Медиацентр 60» является информационным партнёром мероприятия.

Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.