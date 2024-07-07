Церемония закрытия кинофестиваля «Западные ворота» проходит в Пскове
Официальная церемония закрытия V Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 7 июля, передаёт корреспондент ПАИ.
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Фото: Фёдор Егоров
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Фото: Фёдор Егоров
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Фото: Фёдор Егоров
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Фото: Фёдор Егоров
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Фото: Фёдор Егоров
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Фото: Фёдор Егоров
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Фото: Фёдор Егоров
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Фото: Фёдор Егоров
На площадке собрались известные и начинающие актёры, режиссёры, продюсеры, представители регионального правительства и гости.
Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» проходит в Пскове три дня: с 5 по 7 июля. За это время организаторы представили около 100 полнометражных и короткометражных фильмов.
С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь. АНО ИД «Медиацентр 60» является информационным партнёром мероприятия.
Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.
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