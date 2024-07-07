Церемония закрытия кинофестиваля «Западные ворота» проходит в Пскове

17:07, 07 июля 2024, ПАИ

Официальная церемония закрытия V Международного кинофестиваля «Западные ворота» проходит в Большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 7 июля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров















На площадке собрались известные и начинающие актёры, режиссёры, продюсеры, представители регионального правительства и гости.

Напомним, V Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2024» проходит в Пскове три дня: с 5 по 7 июля. За это время организаторы представили около 100 полнометражных и короткометражных фильмов.

С программой V Международного кинофестиваля «Западные ворота» можно ознакомиться здесь. АНО ИД «Медиацентр 60» является информационным партнёром мероприятия.

Подробнее о событии читайте в специальном сюжете ПАИ.