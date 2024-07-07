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Происшествия

Более 90 населённых пунктов оставил без электричества шквалистый ветер в Стругокрасненском округе

Более 90 населённых пунктов оставил без электричества шквалистый ветер в Стругокрасненском округе сегодня, 7 июля. Об этом пишет газета «Струги» со ссылкой на главу муниципального округа Александра Волкова.

«Для устранения последствий к работам привлечено пять бригад энергетиков», – отметил Александр Волков.

Он подчеркнул, что в большинстве населённых пунктов упали деревья, оборваны провода ЛЭП.

«Проведена локализация повреждений, и в светлое время суток бригады снова приступят к работе. Держу ситуацию под контролем, оперативно на связи с начальником РЭС», – уточнил Александр Волков.

Глава муниципального округа попросил сохранять спокойствие и отнестись к ситуации с пониманием.

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