Более 90 населённых пунктов оставил без электричества шквалистый ветер в Стругокрасненском округе
Более 90 населённых пунктов оставил без электричества шквалистый ветер в Стругокрасненском округе сегодня, 7 июля. Об этом пишет газета «Струги» со ссылкой на главу муниципального округа Александра Волкова.
«Для устранения последствий к работам привлечено пять бригад энергетиков», – отметил Александр Волков.
Он подчеркнул, что в большинстве населённых пунктов упали деревья, оборваны провода ЛЭП.
«Проведена локализация повреждений, и в светлое время суток бригады снова приступят к работе. Держу ситуацию под контролем, оперативно на связи с начальником РЭС», – уточнил Александр Волков.
Глава муниципального округа попросил сохранять спокойствие и отнестись к ситуации с пониманием.
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