В честь Дня города на берегах Псковы пройдет большой праздник

11:30, 08 июля 2024, ПАИ

Праздник в честь Дня города пройдёт в Финском парке и парке Строителей Пскова с 12:00 до 22:00 27 июля, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Насыщенная развлекательная программа заинтересует как взрослых, так и детей», – отметил Борис Елкин.

Псковичей ожидают фестивали сап-серфинга «Псков Sup Фест» и оригинальных плавательных средств «Аква Бум». Кроме того, на площадке состоится большой праздничный концерт на главной сцене в Финском парке с участием творческих коллективов Пскова и приглашённых артистов.

Также жителей ждёт конкурс «Парад детских колясок». За самую интересно оформленную коляску победителей будут ждать памятные подарки, рассказал глава города.

В том числе будет организован фестиваль уличных танцев Pskov Street Battle, где юные танцоры покажут свои таланты.

Кроме того, в Пскове будет проходить развлекательная программа «Сказки из бабушкиного сундука» – театрализованные представления и кукольные спектакли для детей.

«На интерактивных площадках каждый найдет для себя занятие. Здесь можно будет посмотреть в телескоп на Солнце, поучаствовать в художественном и ремесленном мастер-классах, театральных импровизациях, посетить экскурсию с дополненной реальностью. Не забудьте сфотографироваться на память, на празднике будет много ярких фотозон!» – заключил глава города.