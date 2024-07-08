20 семьям из Пскова вручили медали «За любовь и верность»

12:52, 08 июля 2024, ПАИ

20 семей из Пскова получили медали «За любовь и верность» в ходе торжественного мероприятия, приуроченного к празднованию Дня семьи, любви и верности, которое проходит в музыкальной школе № 1 Пскова сегодня, 8 июля, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















Медали вручили председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева и заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный.

«Хочу поздравить вас с этим особенным праздником. Для нас он правда особенный, так как мы празднуем ещё и Год семьи, объявленный президентом. От всей души поздравляю вас с этим днём. Любовь и верность – это самые главные качества, которые должны сохранить семьи. Ведь во имя любви и создаются семьи и рождаются дети. Мне хочется, чтобы вы всегда хранили в своих семьях любовь и верность. И пусть ваши дети и внуки их приумножают», – сказала Ольга Евстигнеева.

«Мы сегодня чествуем людей, которые в своей жизни достигли очень многого. Мы слушали ваши биографии и достижения. И действительно понимаешь, что талантливые люди талантливы во всём. Но особенно важно сегодня, конечно, поговорить про наши семейные отношения, про то, какой огромный и подчас сложный путь прошли вы. Дорогие друзья, сегодня хочется сказать вам слова благодарности. Вы настоящий пример для нас, для молодых. Мы вдохновляемся и смотрим на вас, хотим быть похожими на вас. Вы знаете, если бы обстоятельства сложились немножко иначе, в этом году мои родители отмечали бы 32 года совместной жизни. А в этом году я буду отмечать семь лет совместной жизни со своей супругой, у нас уже трое маленьких детей. И я хочу сегодня сказать об этом именно вам, потому что ваш пример, пример моих родителей, вдохновляет нас на такие действия. Мы считаем, что это правильно, это ценно, это нужно. В нашей стране сегодня очень важно сохранять традиции не просто на словах, но и на деле, показать наше единство, показать, что мы друг друга любим и ценим», – отметил Алексей Несмашный.

Напомним, что медалью «За любовь и верность» награждаются супруги, вступившие в брак не менее 25 лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.