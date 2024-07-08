Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

20 семьям из Пскова вручили медали «За любовь и верность»

20 семей из Пскова получили медали «За любовь и верность» в ходе торжественного мероприятия, приуроченного к празднованию Дня семьи, любви и верности, которое проходит в музыкальной школе № 1 Пскова сегодня, 8 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Медали «За любовь и верность» вручили псковичам
    Фото: ПАИ
  • Медали «За любовь и верность» вручили псковичам
    Фото: ПАИ
  • Медали «За любовь и верность» вручили псковичам
    Фото: ПАИ
  • Медали «За любовь и верность» вручили псковичам
    Фото: ПАИ
  • Медали «За любовь и верность» вручили псковичам
    Фото: ПАИ
  • Медали «За любовь и верность» вручили псковичам
    Фото: ПАИ
  • Медали «За любовь и верность» вручили псковичам
    Фото: ПАИ
  • Медали «За любовь и верность» вручили псковичам
    Фото: ПАИ

Медали вручили председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева и заместитель главы администрации Пскова Алексей Несмашный.

«Хочу поздравить вас с этим особенным праздником. Для нас он правда особенный, так как мы празднуем ещё и Год семьи, объявленный президентом. От всей души поздравляю вас с этим днём. Любовь и верность – это самые главные качества, которые должны сохранить семьи. Ведь во имя любви и создаются семьи и рождаются дети. Мне хочется, чтобы вы всегда хранили в своих семьях любовь и верность. И пусть ваши дети и внуки их приумножают», – сказала Ольга Евстигнеева.

«Мы сегодня чествуем людей, которые в своей жизни достигли очень многого. Мы слушали ваши биографии и достижения. И действительно понимаешь, что талантливые люди талантливы во всём. Но особенно важно сегодня, конечно, поговорить про наши семейные отношения, про то, какой огромный и подчас сложный путь прошли вы. Дорогие друзья, сегодня хочется сказать вам слова благодарности. Вы настоящий пример для нас, для молодых. Мы вдохновляемся и смотрим на вас, хотим быть похожими на вас. Вы знаете, если бы обстоятельства сложились немножко иначе, в этом году мои родители отмечали бы 32 года совместной жизни. А в этом году я буду отмечать семь лет совместной жизни со своей супругой, у нас уже трое маленьких детей. И я хочу сегодня сказать об этом именно вам, потому что ваш пример, пример моих родителей, вдохновляет нас на такие действия. Мы считаем, что это правильно, это ценно, это нужно. В нашей стране сегодня очень важно сохранять традиции не просто на словах, но и на деле, показать наше единство, показать, что мы друг друга любим и ценим», – отметил Алексей Несмашный.

Напомним, что медалью «За любовь и верность» награждаются супруги, вступившие в брак не менее 25 лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 июля 2024

ВГСХА ведёт набор абитуриентов
08 июля 2024

Как повысить урожайность, расскажут в новом выпуске программы «СадОгород» на «Первом Псковском»
08 июля 2024

20 семьям из Пскова вручили медали «За любовь и верность»
08 июля 2024

Снаряжение всадника и лезвие косы обнаружили археологи на раскопе в Выбутах
08 июля 2024

Производитель судна «Иния» устраняет замечания псковского заказчика
08 июля 2024

До 27 градусов тепла ожидается в Псковской области 8 июля
08 июля 2024

В честь Дня города на берегах Псковы пройдет большой праздник
08 июля 2024

Участок улицы Розы Люксембург в Пскове закроют на несколько дней для укладки асфальта

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...