Ребёнок и мужчина пострадали в ДТП в Локнянском районе
Столкновение автомобилей Hyundai и ВАЗ-2107 произошло на площади Победы в деревне Михайлов Погост Локнянского района. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По предварительным данным, водитель ВАЗа находится в состоянии алкогольного опьянения.
В результате ДТП пострадали ребёнок и мужчина, помощь им оказывается на месте. Решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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