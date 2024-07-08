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Происшествия

Ребёнок и мужчина пострадали в ДТП в Локнянском районе

Столкновение автомобилей Hyundai и ВАЗ-2107 произошло на площади Победы в деревне Михайлов Погост Локнянского района. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Ребенок и мужчина пострадали в ДТП в Локнянском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Ребенок и мужчина пострадали в ДТП в Локнянском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Ребенок и мужчина пострадали в ДТП в Локнянском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Ребенок и мужчина пострадали в ДТП в Локнянском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Ребенок и мужчина пострадали в ДТП в Локнянском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Ребенок и мужчина пострадали в ДТП в Локнянском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Ребенок и мужчина пострадали в ДТП в Локнянском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

По предварительным данным, водитель ВАЗа находится в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП пострадали ребёнок и мужчина, помощь им оказывается на месте. Решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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