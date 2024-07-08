Ребёнок и мужчина пострадали в ДТП в Локнянском районе

14:31, 08 июля 2024, ПАИ

Столкновение автомобилей Hyundai и ВАЗ-2107 произошло на площади Победы в деревне Михайлов Погост Локнянского района. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, водитель ВАЗа находится в состоянии алкогольного опьянения.

В результате ДТП пострадали ребёнок и мужчина, помощь им оказывается на месте. Решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.