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Общество

Музей-заповедник «Михайловское» представит свою программу на «Славянском базаре»

Выставку, игровую программу и урок исторического письма везёт Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» на XXXIII Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Игорь Шаймарданов. Со страницы художника в социальной сети «ВКонтакте»

Экспозицию из «Михайловского» торжественно откроют 12 июля в фойе концертного зала «Витебск». Она называется «А. С. Пушкин. Две зимы и два лета» и подготовлена по материалам самой яркой анимационной премьеры в году – 225-летия со дня рождения поэта – мультипликационному фильму «Пушкин и… Михайловское». Напомним, что этот фильм, придуманный Игорем Шаймардановым, театральным художником, которого равно считают своим и Петербург, и Псков, и Михайловское получил поддержку музея-заповедника уже на уровне идеи. Недаром на премьере первого «сюжета» из этой большой работы директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич отметил, что такой «сюжет» очень дорог музею: «…Фильм делает Пушкина ещё более близким современному зрителю, а заповедник после такого просмотра покажется даже впервые приехавшему сюда человеку знакомым, почти что домашним и родным местом».

В Пушкинском заповеднике добавили, что тут же, в интерьерах выставки, музейщики «Михайловского» представят гостям «Славянского базара в Витебске» интерактивную программу «Сундучок» – вовлекут всех желающих в подвижные игры, в какие в пушкинское время играли дети и подростки в деревнях северо-запада России.

Кроме того, на следующий день, 13 июля, в программе «Славянского базара в Витебске» – виртуальная экскурсия по музею-заповеднику «Михайловское» и музейные уроки исторического письма «Я к вам пишу…». Эти события запланированы к проведению в Витебской областной библиотеке имени А. С. Пушкина.

В «Михайловском» напомнили, что в нынешнем году в Российской Федерации и в Белоруссии отмечают 25‑летие со дня подписания Договора о создании Союзного государства, поэтому к пушкиногорской части программы фестиваля у его организаторов и зрителей особое внимание. Это тем более значимо, потому что фестиваль обещает быть весьма и весьма представительным: на него на сегодняшний день аккредитовано более пяти тысяч гостей и участников из более чем тридцати стран. Помимо этого, принимающая сторона в этом году ввела особый безвизовый въезд в Белоруссию для граждан из 73 государств специально в дни «Славянского базара в Витебске».

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