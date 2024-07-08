Составлен портрет типичного пассажира российского самолёта
Сервис путешествий «Туту» составил портрет типичного пассажира российского самолета, пишет Lenta.ru.
По данным экспертов, чаще всего на борту отечественных лайнеров можно встретить 47-летнюю женщину по имени Елена. Она привыкла путешествовать в июле и августе и в среднем в год тратит на авиабилеты 64 тысячи рублей.
Типичная авиапассажирка покупает билеты в эконом-класс за 25 дней до поездки и улетает в пятницу или субботу. Обычно она путешествует одна или с партнёром, реже – с детьми. Кроме того, Елена пользуется услугой бронирования, которая позволяет фиксировать цену, и иногда покупает билеты с возможностью полного возврата стоимости.
Аналитики этого же сервиса составили и портрет типичного пассажира российского поезда. Им оказался 40-летний мужчина по имени Александр.
Заместитель министра внутренних дел РФ Александр Кравченко с рабочей поездкой посетил Псковскую область
Псковский Роспотребнадзор запустил горячую линию для потребителей платных образовательных услуг
За неделю в Псковской области выявлен 1051 случай ОРВИ