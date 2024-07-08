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Общество

Составлен портрет типичного пассажира российского самолёта

Сервис путешествий «Туту» составил портрет типичного пассажира российского самолета, пишет Lenta.ru.

По данным экспертов, чаще всего на борту отечественных лайнеров можно встретить 47-летнюю женщину по имени Елена. Она привыкла путешествовать в июле и августе и в среднем в год тратит на авиабилеты 64 тысячи рублей.

Типичная авиапассажирка покупает билеты в эконом-класс за 25 дней до поездки и улетает в пятницу или субботу. Обычно она путешествует одна или с партнёром, реже – с детьми. Кроме того, Елена пользуется услугой бронирования, которая позволяет фиксировать цену, и иногда покупает билеты с возможностью полного возврата стоимости.

Аналитики этого же сервиса составили и портрет типичного пассажира российского поезда. Им оказался 40-летний мужчина по имени Александр.

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