Составлен портрет типичного пассажира российского самолёта

16:07, 08 июля 2024, ПАИ

Сервис путешествий «Туту» составил портрет типичного пассажира российского самолета, пишет Lenta.ru.

По данным экспертов, чаще всего на борту отечественных лайнеров можно встретить 47-летнюю женщину по имени Елена. Она привыкла путешествовать в июле и августе и в среднем в год тратит на авиабилеты 64 тысячи рублей.

Типичная авиапассажирка покупает билеты в эконом-класс за 25 дней до поездки и улетает в пятницу или субботу. Обычно она путешествует одна или с партнёром, реже – с детьми. Кроме того, Елена пользуется услугой бронирования, которая позволяет фиксировать цену, и иногда покупает билеты с возможностью полного возврата стоимости.

Аналитики этого же сервиса составили и портрет типичного пассажира российского поезда. Им оказался 40-летний мужчина по имени Александр.