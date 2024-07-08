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Общество

В Пскове поздравили многодетные семьи сотрудников регионального управления СУ СК с Днём семьи, любви и верности

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню семьи, любви и верности, состоялось в следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области сегодня, 8 июля. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

В Пскове поздравили многодетные семьи сотрудников регионального управления СУ СК в День семьи, любви и верности. Фото здесь и далее: СУ СК России по Псковской области

Мероприятие посетили многодетные семьи сотрудников ведомства. К присутствующим обратился руководитель регионального следственного управления Пётр Крупеня. Отметив, что семья – это стержень, который держит в жизни человека и позволяет воспитывать достойное поколение, он пожелал сотрудникам и их семьям почаще находить время друг для друга, несмотря на ответственную и такую нужную для нашего общества профессию, и поблагодарил за вклад в укрепление семейных ценностей.

После официальной части мероприятия для юных гостей была проведена экскурсия по следственному управлению, в ходе которой можно было посидеть в кресле руководителя, а также побывать в роли настоящего следователя-криминалиста.

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