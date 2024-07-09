Сладкоежку задержали росгвардейцы в Пскове

09:58, 09 июля 2024, ПАИ

Росгвардейцы задержали псковича, подозреваемого в краже шоколада и станков для бритья, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сигнал тревоги поступил 8 июля из магазина на Рижском проспекте. Прибывшие на место росгвардейцы задержали 39-летнего псковича, который, не заплатив, пронёс через кассу 20 плиток шоколада и две упаковки станков для бритья на сумму 4 864 рубля.

По факту кражи проводится проверка.